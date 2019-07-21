ЦИК обработал 1% протоколов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Появились результаты подсчета 1% протоколов

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета 1% протоколов на выборах в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы ЦИК.

По результатам подсчета 1% протоколов, голоса распределяются следующим образом:

"Слуга народа" - 38.37%;

"Батькивщина" - 11.16%;

"Європейская солидарность" - 8.95%;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 8.16%;

Радикальная партия Олега Ляшко - 7.93%;

"Голос" - 6.08%.

Отметим, в 22:00 Центральная избирательная комиссия начала публиковать первые результаты выборов в Раду 2019 года.

Согласно результатам, в Раду проходят партия "Слуга народа, "Батькивщина". Европейская солидарность", Радикальная партия Олега Ляшко и "Оппозиционная платформа - За життя".

Напомним, на выборах в Верховную раду 21 июля по партийным спискам 5%-ный барьер преодолевают пять политических сил.

По данным Национального экзит-пола, который проводили фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и КМИС, больше всего голосов набирают следующие политические силы:

"Слуга народа" - 44,2%

"Оппозиционная платформа - За життя"- 11,4%

"Европейская солидарность" - 8,8%

"Батькивщина" - 7,4%

"Голос" - 6,5%

Отметим, согласно данным Центральной избирательной комиссии явка избирателей на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июля, составляет 49,89%.

По данным "Опоры", по состоянию на 20:00 явка на выборах в Раду составила 49,3%.