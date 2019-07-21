ЦВК опрацювала 1% протоколів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З'явилися результати підрахунку 1% протоколів

Центральна виборча комісія опублікувала результати підрахунку 1% протоколів на вибори в Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи ЦВК.

За результатами підрахунку 1% протоколів, голоси розподіляються наступним чином:

"Слуга народу" - 38.37%;

"Батьківщина" - 11.16%;

"Європейская солідарність" - 8.95%;

"Опозиційна платформа - За життя" - 8.16%;

Радикальна партія Олега Ляшка - 7.93%;

"Голос" - 6.08%.

Відзначимо, о 22:00 Центральна виборча комісія почала публікувати перші результати виборів в Раду 2019 року.

Згідно з результатами, у Раду проходять партія "Слуга народу," Батьківщина ". Європейська солідарність", Радикальна партія Олега Ляшка та "Опозиційна платформа - За життя".

Нагадаємо, на виборах у Верховну раду 21 липня за партійними списками 5%-ний бар'єр долають п'ять політичних сил.

За даними Національного екзит-полу, який проводили фонд "Демократичні ініціативи", Центру Разумкова та КМІС, найбільше голосів набирають наступні політичні сили:

"Слуга народу" - 44,2%

"Опозиційна платформа - За життя"- 11,4%

"Європейська солідарність" - 8,8%

"Батьківщина" - 7,4%

"Голос" - 6,5%

Зазначимо, згідно з даними Центральної виборчої комісії явка виборців на позачергових парламентських виборах станом на 20:00 неділі, 21 липня, становить 49,89%.

За даними "Опори", станом на 20:00 явка на виборах в Раду склала 49,3%.