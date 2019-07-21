ЦВК опрацювала 1% протоколів

З'явилися результати підрахунку 1% протоколів
Центральна виборча комісія опублікувала результати підрахунку 1% протоколів на вибори в Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи ЦВК.
За результатами підрахунку 1% протоколів, голоси розподіляються наступним чином:
Відзначимо, о 22:00 Центральна виборча комісія почала публікувати перші результати виборів в Раду 2019 року.
Згідно з результатами, у Раду проходять партія "Слуга народу," Батьківщина ". Європейська солідарність", Радикальна партія Олега Ляшка та "Опозиційна платформа - За життя".
Нагадаємо, на виборах у Верховну раду 21 липня за партійними списками 5%-ний бар'єр долають п'ять політичних сил.
За даними Національного екзит-полу, який проводили фонд "Демократичні ініціативи", Центру Разумкова та КМІС, найбільше голосів набирають наступні політичні сили:
"Слуга народу" - 44,2%
"Опозиційна платформа - За життя"- 11,4%
"Європейська солідарність" - 8,8%
"Батьківщина" - 7,4%
"Голос" - 6,5%
Зазначимо, згідно з даними Центральної виборчої комісії явка виборців на позачергових парламентських виборах станом на 20:00 неділі, 21 липня, становить 49,89%.
За даними "Опори", станом на 20:00 явка на виборах в Раду склала 49,3%.