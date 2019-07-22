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В ЦИК назвали причины низкой явки на выборах в Раду

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 11:29
В ЦИК назвали причины низкой явки на выборах в Раду
Фото: заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко (РБК-Украина)

Мировая тенденция коснулась Украины

На внеочередных парламентских выборах, которые состоялись в Украине 21 июля, явка составляет менее 50%. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Радченко, для Украины это необычно низкий показатель. Но надо учитывать, что это летний период. Это все таки внеочередные выборы, которые были достаточно неожиданными для общества.

"По нашему мнению, это является большим изменением векторов. Например, на внеочередных выборах 2014 года явка составила 52%, а на выборах 2012 года 57%. То есть мировая тенденция к снижению активности избирателей коснулась к сожалению и Украины", - сказал он.

Напомним, председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что выборы в Раду 2019 года признаны состоявшимися, инцидентов, которые могли бы поставить под сомнение результаты парламентской избирательной кампании, не было.

Как сообщало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия обработала 50,24% протоколов на внеочередных парламентских выборах. По данным ЦИК, лидирует партия "Слуга народа", за нее проголосовали 42,44% избирателей. Второе место занимает "Оппозиционная платформа - За життя" с 12,87%. В "Европейской солидарности" - 8,65%, а в партии "Батькивщина" - 8,02%. За партию "Голос" проголосовали 6,39% избирателей.

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