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Выборы в Раду: ЦИК обработал половину протоколов

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 10:42
Выборы в Раду: ЦИК обработал половину протоколов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Партия, которая получила больше всего голосов, - "Слуга народа"

Центральная избирательная комиссия обработала 50.24% электронных протоколов на выборах в Раду. Об этом говорится на сайте ЦИК.

Как отмечается, партия, которая получила больше всего голосов, по состоянию на 11:00, - "Слуга народа" (42.44%). Второе место занимает "Оппозиционная платформа За жизнь" - 12.87%. Закрывает тройку лидеров "Европейская солидарность", за нее проголосовали 8.65%.

Далее идет партия "Батькивщина" с 8.02%, и политическая партия "Голос" (6.39%). Эти 5 партия, по состоянию на сегодня, проходят в Раду.

Выборы в Раду: ЦИК обработал половину протоколов

Отметим, по данным ЦИК, партия "Слуга народа" сохраняет шансы получить монобольшенство в парламенте нового созыва. Партия, по предварительным оценкам, может претендовать на 121 мандат. Кроме того, кандидаты от "Слуги народа" одержали победу в большинстве мажоритарных округов.

Отметим, по партийным спискам избирают половину состава Верховной рады - 225 депутатов. Еще 199 депутатов получат мандаты в мажоритарных округах. Такое количество обусловлено тем, выборы в 26 округах, которые расположены на оккупированных Россией территориях, сейчас невозможны.

Ранее РБК-Украина сообщило, что по результатам национального экзит-пола, в Раду нового созыва проходят 5 политических партий.

 

 

Результаты выборов в Раду: партия Порошенко обошла "Слугу народа" за рубежом ЦИК обработал более 46% протоколов
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