У ЦВК назвали причини низької явки на виборах у Раду

Фото: заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко (РБК-Україна)

Світова тенденція торкнулася України

На позачергових парламентських виборах, які відбулися в Україні 21 липня, явка складає менше 50%. Про це на прес-конференції заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Радченко, для України це незвично низький показник. Але треба зважати на те, що це літній період. Це все таки позачергові вибори, які були достатньо неочікуваними для суспільства.

"На нашу думку, це є великою зміною векторів. Наприклад, на позачергових виборах 2014 року явка слала 52%, а на виборах 2012 року 57%. Тобто тенденція світова до зниження активності виборців торкнулася нажаль і України", - сказав він.

Нагадаємо, голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що вибори до Ради 2019 року визнані такими, що відбулися, інцидентів, які могли б поставити під сумнів результати парламентської виборчої кампанії, не було.

Як повідомляло РБК-Україна, Центральна виборча комісія опрацювала 50,24% протоколів на позачергових парламентських виборах. За даними ЦВК, лідирує партія "Слуга народу", за неї проголосували 42,44% виборців. Друге місце займає "Опозиційна платформа За життя" з 12,87%. У "Європейської солідарності" - 8,65%, а у партії "Батьківщина" - 8,02%. За партію "Голос" проголосували 6,39% виборців.