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ЦИК признал выборы в Раду состоявшимися

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 10:38
ЦИК признал выборы в Раду состоявшимися
Фото: Татьяна Слипачук (РБК-Украина)

Выборы в Раду прошли без серьезных нарушений

Выборы в Раду 2019 года признаны состоявшимися, инцидентов, которые могли бы поставить по сомнение результаты парламентской кампании, не было. Об этом на пресс-конференции заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Слипачук отметила, что парламентские выборы в Украине состоялись.

"На сегодня можно говорить, что таких событий, которые ставили бы под сомнение проведение этой парламентской кампании, не было", - подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что явка на внеочередных выборах в Верховную раду 2019 оказалась самой низкой за всю историю. В частности, вчерашняя явка составила лишь 49,8%. При этом самыми активными украинцы были в первом туре парламентских выборов еще в 1994 году, когда явка была 75,6%.

Отметим, ЦИК обработал уже более половины электронных протоколов. По результатам подсчета, лидирует "Слуга народа" (42,44%). Второе место сохраняет "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,87%. Закрывает тройку лидеров "Европейская солидарность" - за нее проголосовали 8,65%. Далее идут партия "Батькивщина" с 8,02% и "Голос" (6,39%). Эти пять, по предварительным данным,  проходят в Раду девятого созыва.

 

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