Эти рыбы меняют поведение в августе: как поймать трофей и не нарваться на штраф

Считается, что рыбалка в августе отличается обычно лучшим клевом (чем в июле). Однако с приближением осени и постепенным изменением температуры воды - меняется активность и поведение многих видов рыб.

Подробнее о секретах "тихой охоты" - стратегии и тактике ловли окуня, белезны (жереха) и сома в августе, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Как в августе ловить окуня

Согласно информации Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ, август является одним из самых сложных, но в то же время перспективных периодов для рыбалки на окуня.

Уточняется, что высокая температура воды и снижение концентрации кислорода существенно меняют поведение рыбы (что заставляет рыбаков адаптировать свою тактику и арсенал приманок для достижения успеха):

она преимущественно избегает прогретых мелководных участков;

основная ее концентрация наблюдается на глубине - в ямах, на русловых бровках и возле подводных укрытий (где вода остается более прохладной).

Между тем мелкие и средние особи могут формировать стаи и искать убежища:

в тени прибрежной растительности;

под нависшими деревьями;

в зарослях кувшинок.

"Ключевым фактором для выявления хищника является наличие стай малька, которые являются его основной кормовой базой", - отметили в Госрыбагентстве.

Наиболее продуктивным временем для рыбалки являются утренние и вечерние часы - когда спадает дневная жара и окунь выходит на охоту.

Кроме того, активность рыбы может повышаться в пасмурную, ветреную погоду или перед грозой.

Для успешной ловли окуня в августе целесообразно использовать легкие и сверхлегкие спиннинговые удилища.

Среди искусственных приманок наилучшие результаты демонстрируют:

небольшие вращающиеся блесны;

силиконовые приманки на легком джиговом монтаже;

воблеры типа "минноу" и "кренк" (имитирующие мелкую рыбу).

В условиях пассивного клева высокую эффективность показывают разнесенные оснастки (в частности дроп-шот и отводной поводок), которые позволяют деликатно подать приманку пассивной рыбе.

Не теряют актуальности и классические живые насадки - малек или червь (особенно при поплавочной или донной ловле).

"Рыбалка окуня в августе требует от рыболова терпения, наблюдательности и готовности к экспериментам. Правильно выбранные время, место и приманка обязательно принесут вам желаемый трофей и незабываемые эмоции от борьбы с полосатым разбойником", - отметили в Госрыбагентстве.

Окунь (иллюстрация: darg.gov.ua)

Как в августе ловить белезну (жереха)

Белезна (или жерех), как и многие другие рыбы, меняет свою активность с приближением осени и постепенным снижением температуры воды.

"Конец лета - это особый переходный период, требующий от рыбака коррекции тактики и глубокого понимания поведения этого осторожного хищника", - отметили в Госрыбагентстве.

Уточняется, что именно в это время - на рубеже августа и сентября - появляется уникальная возможность поймать трофейные экземпляры, которые активно накапливают жировые запасы перед зимовкой.

В отличие от пика летней жары, когда жерех в основном охотится в одиночку или небольшими группами, в конце лета он все чаще собирается в большие стаи.

"Это явление рыбаки называют "котлами" - зрелищными сценами коллективной охоты, когда десятки хищников сгоняют малька к поверхности воды. Такие "котлы" являются главным визуальным ориентиром для спиннингиста", - поделились в Госрыбагентстве.

Отмечается, что они могут образовываться как на широких плесах водохранилищ, так и на речных перекатах - вблизи свалов в глубину и на границе быстрого и обратного течения.

Примечательно, что в этот период хищник становится менее прихотливым к приманкам, реагируя на все, что имитирует его основной кормовой объект - узкотелую рыбку (такую как верховодка или пескарь).

Отмечается, что в это время выбор места для ловли имеет решающее значение. При этом перспективными участками считаются:

речные косы;

зоны с неравномерным рельефом дна;

места впадения притоков;

участки под крутыми берегами, где течение образует завихрения.

"Важно помнить об исключительной осторожности белезны - она имеет острое зрение и пугается любого движения на берегу. Поэтому маскировка, использование естественных укрытий и выполнение максимально дальних забросов являются неотъемлемыми составляющими успеха", - напомнили украинцам.

Исходя из этого, значительные преимущества предоставляет рыбалка с лодки, ведь позволяет облавливать отдаленные участки и бесшумно приближаться к местам активности рыбы.

Арсенал приманок для ловли жереха в конце лета должен включать тяжелые колеблющиеся блесны и кастмастеры, которые позволяют выполнять дальние и точные забросы.

Вес же приманки подбирается в зависимости от условий ловли и мощности снасти (хотя чаще всего составляет 15-30 граммов).

Согласно информации Госрыбагентства, эффективной является скоростная равномерная проводка в верхних и средних слоях воды.

Высокие результаты показывают и разнообразные пилькеры и воблеры класса "минноу" с небольшим заглублением.

"Главное требование к приманке - ее способность стабильно работать на высокой скорости проводки, не сбиваясь с игры. Цветовая гамма преимущественно натуральная, серебристая, имитирующая окраску малька", - добавили в Госрыбагентстве.

Рыбакам сообщили также, что успешная ловля белезны в конце лета основывается на:

тщательном наблюдении за водоемом, умении его "читать";

правильном выборе места;

безупречной маскировке;

технически грамотной подаче соответствующей приманки.

"Это интеллектуальное рыболовство, где клев является результатом не случайности, а взвешенной стратегии и мастерства рыбака", - добавили в Госрыбагентстве.

Белезна или жерех (иллюстрация: darg.gov.ua)

Как в августе ловить сома

Август традиционно считается одним из самых благоприятных месяцев для целенаправленной ловли сома (крупнейшего пресноводного хищника Украины и желанного трофея многих рыбаков).

Особые модели поведения этой рыбы диктуют температурные показатели, требуя от рыболова взвешенной тактики и глубокого понимания процессов, которые происходят в водоеме.

"С повышением температуры воды до 22-26°C метаболизм сома достигает своего пика, заставляя его активно питаться, но одновременно искать более комфортные условия с большим содержанием кислорода и прохладой", - объяснили в Госрыбагентстве.

Учитывая такие погодные условия, среди приоритетных мест для поиска этой рыбы:

глубинные ямы и русловые углубления (где сом проводит светлое время суток);

участки с подводными источниками (которые создают локальные "зоны комфорта");

закоряженные места и затопленные деревья (которые дают тень и укрытие для засады);

крутые склоны и подмытые берега.

При этом ночью сом покидает свои дневные убежища и выходит на охоту на мелководье, богатое кормовой рыбой.

Отмечается, что в августе суточная активность сома имеет наиболее выраженный характер.

Оптимальным периодом для рыбалки на этого величественного хищника считается ночное время - когда с наступлением темноты и спадом жары он становится максимально активным.

Хорошие шансы на улов есть также в периоды вечерних и утренних сумерек (когда сом перемещается к местам охоты).

Между тем дневную активность сома могут спровоцировать:

снижение атмосферного давления;

пасмурная погода;

ветреная погода (особенно перед грозой).

"Учитывая размеры и силу этого хищника, снасти должны быть чрезвычайно прочными и надежными", - напомнили в Госрыбагентстве.

Уточняется, что оснащение должно включать:

мощное карповое или специализированное сомовое удилище - с тестовой нагрузкой от 150 г:

силовую безынерционную катушку размером 6000-10000 (или мультипликаторную);

плетеный шнур диаметром от 0,40 мм.

Обязательным также является использование износостойкого поводкового материала - для противодействия острым зубам сома.

В выборе приманок украинцам советуют учитывать августовскую специфику. Отмечается, что самыми эффективными являются:

крупный живец;

лягушка;

классический пучок выползков.

Хорошо работают также и приманки с выразительным запахом - куриная печень или мясо моллюсков (поскольку теплая вода способствует быстрому распространению запаха и активнее привлекает хищника).

"Среди тактических подходов выделяют стационарную донную ловлю, предусматривающую точный заброс в перспективные места, и активный поиск с лодки с помощью квока", - отметили в Госрыбагентстве.

Последний метод - особенно эффективен в дневное время для стимуляции пассивного хищника.

"Независимо от выбранной тактики, успех невозможен без соблюдения базовых правил: сом имеет чувствительную боковую линию, поэтому чрезмерный шум на берегу и свет фонарей, направленный на воду, могут его спугнуть", - отметили в Госрыбагентстве.

Наконец украинцам напомнили, что ловля сома в августе - это интеллектуальное противостояние, где успех определяют не сила, а знания, правильная стратегия и уважение к природе.

"Удачный выбор места и времени, использование соответствующих наживок и соблюдение тишины - ключевые факторы, которые позволят получить желанный трофей", - подытожили в Госрыбагентстве.

Сом (иллюстрация: darg.gov.ua)

Как не получить штраф во время "тихой охоты"

Для того, чтобы рыбачить безопасно и ответственно - без штрафов и наказаний - украинцам нужно соблюдать правила и нормы вылова рыбы.

Так, ловить рыбу в водоемах общего пользования бесплатно и без специальных разрешений можно только для личных нужд - без права реализации (то есть продажи).

При этом норма вылова рыбы на одного рыбака-любителя за сутки составляет 3 кг и 1 шт.

Нормы вылова на одного рыбака в сутки (инфографика: darg.gov.ua)

Правила любительского рыболовства устанавливают также минимально разрешенные для вылова размеры водных биоресурсов во внутренних водоемах Украины.

Так, чтобы не стать невольными браконьерами, украинцам во время рыбалки стоит учитывать размеры некоторых рыб (и водных беспозвоночных) - чтобы не забирать в качестве "трофеев" слишком маленькие экземпляры.

Для бельдюги, например, минимально разрешенный размер вылова - 30 см. Между тем для сома европейского - 80 см.

Минимально разрешенные для вылова размеры водных биоресурсов (инфографика: darg.gov.ua)

Окунь в этом перечне не упоминается, поэтому по этому виду рыб минимальный размер (разрешенный к вылову рыбакам-любителям во внутренних водоемах) не ограничен.