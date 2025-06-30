Ці домашні вправи зроблять ваші руки сильними без будь-яких гантелей

Хочете мати сильні, підтягнуті руки без зайвого жиру? Не обов’язково годинами займатися у спортзалі - достатньо всього кількох ефективних вправ, які можна виконувати навіть удома.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Дієтолог та тренер Террі Татеоссян розповіла, що після 40 років шкіра втрачає колаген, еластичність і тонус основних м’язів.
Це природний процес у середньому віці відбувається через гормональні зрушення, але він може бути більш вираженим після суттєвої втрати ваги.
Експерт рекомендує виконувати силові тренування разом із достатньою кількістю щоденного білка для нарощування м’язів у руках. Зокрема, вправи варто виконувати біля дверей. Вони ефективні та не коштують дорогого абонементу в спортзал.
Ізометричний жим від грудей - це вправа, під час якої ви напружуєте м'язи грудей, утримуючи штангу або гантелі у фіксованому положенні, не змінюючи довжину м'язів.
Вправу біля дверей варто виконувати так:
Ця вправа активує груди, плечі та трицепси одночасно. Ізометричне напруження нарощує силу та тонус м’язів без необхідності використання важких ваг, що ідеально підходить для покращення зовнішнього вигляду шкіри та рельєфності плечей.
Жим від грудей (фото: eatthis.com)
Віджимання на трицепс біля дверей, також відомі як зворотні віджимання або від лави на трицепс - це ефективна вправа, яку можна виконувати вдома без спеціального обладнання. Її можна виконувати біля дверей, використовуючи стіну для підтримки та стабільності.
Виконуйте вправу вдома так:
Це чудова вправа, яка тренує задні дельтоподібні м’язи та верхню частину спини, нарощуючи м’язи, які заповнюють обвислу шкіру та значно покращують тонус плечей.
Опис вправи:
TRX (Total Resistance Exercise) - це система тренувань із використанням спеціальних ременів, які кріпляться до надійної опори. Виконуйте вправу так:
Ця вправа чудово підходить для розширення та рельєфності верхньої частини спини без напруження плечей. Вона особливо корисна для жінок, які хочуть сформувати сильнішу, більш підтягнуту верхню частину тіла та покращити поставу.
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