Три тести, які перевіряють гнучкість плечей: дізнайтесь, чи все в нормі

Рухливість плечового суглоба важлива для щоденних дій - від зачісування до одягання. Обмеження амплітуди може свідчити про запалення, перевантаження або ранні зміни у суглобах. Названо три прості тести, які допоможуть перевірити, чи все гаразд із вашими плечима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Чому важлива рухливість плечей

Плече - це кульовий суглоб, що забезпечує високий діапазон рухів у всіх трьох площинах руху - згинання/розгинання, відведення/приведення та внутрішнє/зовнішнє обертання.

Ця велика рухливість дозволяє плечу брати участь практично в кожній діяльності повсякденного життя, такій як купання, одягання, керування автомобілем, фізичні вправи та робота.

Ваші плечі постійно рухаються. Тому варто знати, яку роль вони відіграють у підтримці міцної постави тіла та скільки шкоди вони можуть завдати, якщо їхня рухливість обмежена.

Коли плечі сутуляться, то це часто призводить до нахилу вперед, що зміщує вирівнювання хребта. Це неправильне положення створює зайве навантаження на хребет, особливо в шийному, грудному та поперековому відділах, що з часом може призвести до низки проблем з опорно-руховим апаратом.

Що відбувається, коли не вдається вирівняти плечі

Існує кілька факторів, які можуть сприяти проблемам з плечима/поставою, основними з яких є погана ергономіка та тривалі періоди статичного положення.

Тривале сидіння за столом, часте користування телефоном або сутулість під час стояння чи ходьби посилюють тенденцію до сутулості плечей.

Крім того, неправильна механіка тіла під час таких дій, як підняття тягарів, наприклад, нездатність залучання м’язи кора або округлення спини, може ще більше навантажувати плечі та хребет.

Додаткове навантаження може призвести до м’язового дисбалансу, дисфункції суглобів і потенційно хронічного болю, що негативно впливає на загальний стан здоров’я хребта.

Три способи перевірити рухливість плеча

Активний діапазон руху

Оцініть, чи маєте ви повний діапазон рухів. Підніміть руки над головою та робіть рухи в обидва боки, обертаючись горизонтально.

Рухи тулубом з боку в бік (фото: eatthis.com)

Пальпація плечового пояса

Зверніть увагу на будь-яку асиметрію, набряк, чутливість, біль або припухлість.

Перевірте передній та задні суглоби, точки прикріплення ротаторної манжети плечової кістки, передню область плеча навколо дельтоподібних м’язів та сухожилля біцепса.

Перевірка стану плечей руками (фото: eatthis.com)

Мануальні м'язові тести

Перевірте великий/малий грудний м'яз, найширший м'яз спини, ромбоподібні м'язи, обертальну манжету плеча, дельтоподібні м'язи та трапеціальні м'язи.

Найпростіший спосіб визначити рухливість плеча під час тестів - це візуально порівняти обидві сторони та оцінити функціональну рухову здатність.