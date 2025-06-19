Жінка у 81 рік виконує стійку на руках та підіймає велику вагу: 4 секрети її успіху

Американка Елейн Паддор у 81 років знаходиться у чудовій фізичній формі. Вона з легкістю виконує три підходи стояння на руках та піднімає велику вагу у спортзалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку американського фітнес-тренера Лори Сомерс.

Програма тренування

З дитинства вона була у гарній фізичній формі, але лише у 37 років вона почала регулярно займатися спортом.

У свої 50 років жінка кинула спорт і набрала вагу, але це тривало недовго. Тому через деякий час знову почала займатися важкою атлетикою.

Близько двох років тому Елейн включила у своє життя більше важкої атлетики, зосередившись на розвитку сили верхньої та нижньої частини тіла за допомогою тренажерів.

Зокрема, на кожному тренуванні вона виконує таку програму:

три підходи підйому ніг, висячи на перекладині

три підходи стійки на руках

по три підходи розгинання ніг на трицепс та тяга до найширшого м'яза спини на тренажерах

Елейн Паддор (фото: instagram.com/somerfitcoaching)

4 речі, які були ключем до успіху

Послідовність та гарна форма

За словами Елейн Паддор, вона перебуває в спортзалі щонайменше 6 днів на тиждень, де тренування зазвичай тривають по 30-45 хвилин.

"Ще я їжджу на велосипеді туди й назад - це швидка поїздка від 5 до 10 хвилин в один бік - цього кардіо для мене достатньо. Як тільки потрапляю в спортзал, я щодня дотримуюся одного й того ж режиму. Ставлюся до своїх тренувань як до виступу - хороша техніка є ключовою", - зазначила експерт.

Елейн Паддор (фото: instagram.com/somerfitcoaching)

Зав’язування дружніх стосунків у спортзалі

Дружні стосунки у спортзалі справді можуть мотивувати - і ось чому:

підтримка - друзі підтримують вас, коли хочеться здатись

регулярність - коли хтось чекає вас у залі, пропустити тренування стає складніше

здорова конкуренція - легка суперечка стимулює викладатись більше

спільні цілі - ви можете ділитися прогресом, планами та досягненнями

більше задоволення - заняття в компанії приносять позитивні емоції

Прийняття старіння

Прийняття старіння під час заняття спортом - це важливий психологічний та фізіологічний етап, який допомагає зберігати мотивацію, отримувати задоволення від активності та уникати травм. Ось кілька ключових аспектів цього процесу:

З роками варто переорієнтуватися з гонитви за рекордами на збереження рухливості, сили, витривалості, координації. Ціль - не ідеальне тіло, а якісне життя.

Сила волі - це добре, але ще краще - вміння зупинитися.

Спосіб мислення створює вашу реальність

Якщо ви хочете почати силові тренування, просто прийдіть і зробіть це якомога швидше. Спочатку ваші тренування можуть бути не тривалими. З часом потрібно постійно збільшувати тривалість та вагу гантель.

Ті, хто тренується з переконанням, що зможе стати сильнішими, витривалішими чи гнучкішими - досягають кращих результатів, ніж ті, хто сумнівається у власному потенціалі.