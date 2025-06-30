Эти домашние упражнения сделают ваши руки сильными без каких-либо гантелей

Хотите иметь сильные, подтянутые руки без лишнего жира? Не обязательно часами заниматься в спортзале - достаточно всего нескольких эффективных упражнений, которые можно выполнять даже дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Диетолог и тренер Терри Татеоссян рассказала, что после 40 лет кожа теряет коллаген, эластичность и тонус основных мышц.
Это естественный процесс в среднем возрасте происходит из-за гормональных сдвигов, но он может быть более выраженным после существенной потери веса.
Эксперт рекомендует выполнять силовые тренировки вместе с достаточным количеством ежедневного белка для наращивания мышц в руках. В частности, упражнения следует выполнять у дверей. Они эффективны и не стоят дорогого абонемента в спортзал.
Изометрический жим от груди - это упражнение, во время которого вы напрягаете мышцы груди, удерживая штангу или гантели в фиксированном положении, не меняя длину мышц.
Упражнение у двери следует выполнять так:
Это упражнение активирует грудь, плечи и трицепсы одновременно. Изометрическое напряжение наращивает силу и тонус мышц без необходимости использования тяжелых весов, что идеально подходит для улучшения внешнего вида кожи и рельефности плеч.
Жим от груди (фото: eatthis.com)
Отжимания на трицепс у двери, также известные как обратные отжимания или от скамьи на трицепс - это эффективное упражнение, которое можно выполнять дома без специального оборудования. Его можно выполнять у двери, используя стену для поддержки и стабильности.
Выполняйте упражнение дома так:
Это отличное упражнение, которое тренирует задние дельтовидные мышцы и верхнюю часть спины, наращивая мышцы, которые заполняют обвисшую кожу и значительно улучшают тонус плеч.
Описание упражнения:
TRX (Total Resistance Exercise) - это система тренировок с использованием специальных ремней, которые крепятся к надежной опоре. Выполняйте упражнение так:
Это упражнение отлично подходит для расширения и рельефности верхней части спины без напряжения плеч. Оно особенно полезно для женщин, которые хотят сформировать сильную, более подтянутую верхнюю часть тела и улучшить осанку.
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