Эти домашние упражнения сделают ваши руки сильными без каких-либо гантелей

Диетолог и тренер Терри Татеоссян рассказала, что после 40 лет кожа теряет коллаген, эластичность и тонус основных мышц.

Это естественный процесс в среднем возрасте происходит из-за гормональных сдвигов, но он может быть более выраженным после существенной потери веса.

Эксперт рекомендует выполнять силовые тренировки вместе с достаточным количеством ежедневного белка для наращивания мышц в руках. В частности, упражнения следует выполнять у дверей. Они эффективны и не стоят дорогого абонемента в спортзал.

Жим от груди у двери

Изометрический жим от груди - это упражнение, во время которого вы напрягаете мышцы груди, удерживая штангу или гантели в фиксированном положении, не меняя длину мышц.

Упражнение у двери следует выполнять так:

станьте посередине дверного проема, держась по одной руке с каждой стороны рамы на уровне плеч

нажмите, будто пытаетесь раздвинуть дверную раму

задержитесь на 20-30 секунд, отдохните и повторите 3-4 раза

Это упражнение активирует грудь, плечи и трицепсы одновременно. Изометрическое напряжение наращивает силу и тонус мышц без необходимости использования тяжелых весов, что идеально подходит для улучшения внешнего вида кожи и рельефности плеч.

Жим от груди (фото: eatthis.com)

Отжимания

Отжимания на трицепс у двери, также известные как обратные отжимания или от скамьи на трицепс - это эффективное упражнение, которое можно выполнять дома без специального оборудования. Его можно выполнять у двери, используя стену для поддержки и стабильности.

Выполняйте упражнение дома так:

положите руки по обе стороны дверного проема на уровне талии

сделайте шаг назад в наклон, держа локти согнутыми

опуститесь к дверной раме, сгибая локти, затем отойдите назад. Сделайте 3 подхода по 8-12 повторений

Отжимания (фото: eatthis.com)

Разведение фитнес-резинки

Это отличное упражнение, которое тренирует задние дельтовидные мышцы и верхнюю часть спины, наращивая мышцы, которые заполняют обвисшую кожу и значительно улучшают тонус плеч.

Описание упражнения:

ленту (фитнес-резинку или эспандер) закрепите в дверном проеме (например, закрывая ее между дверьми)

встаньте лицом или спиной к двери

возьмите концы ленты в обе руки

разводите руки в стороны (как при обратном разведении или тяге на заднюю дельту/грудь)

упражнение направлено на мышцы плеч, спины или груди - в зависимости от положения

Разведение фитнес-резинки (фото: eatthis.com)

TRX в дверях

TRX (Total Resistance Exercise) - это система тренировок с использованием специальных ремней, которые крепятся к надежной опоре. Выполняйте упражнение так:

закрепите свой TRX в верхней части двери

затем повернитесь лицом от точки опоры и возьмитесь за ручки ладонями вниз, руки должны быть вытянуты прямо перед собой на уровне плеч

отведите ноги назад так, чтобы тело было наклонено вперед примерно под углом 30-45 градусов

держа руки прямыми (это важно), опустите их к бедрам, тянув за собой широчайшие мышцы спины, а не плечи

медленно, контролируя движения, вернитесь в исходное положение

сделайте 3 подхода по 10-12 повторений

Это упражнение отлично подходит для расширения и рельефности верхней части спины без напряжения плеч. Оно особенно полезно для женщин, которые хотят сформировать сильную, более подтянутую верхнюю часть тела и улучшить осанку.

Упражнение с TRX у двери (фото: eatthis.com)