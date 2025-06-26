6 вправ, які допоможуть вам жити довше: без спортзалу та витрат

Деякі вправи можуть сприяти довголіттю без необхідності відвідувати спортзал. Регулярне виконання цих простих рухів підтримує серце, м’язи та суглоби в тонусі, знижуючи ризик хронічних хвороб і передчасного старіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Real simple .

Ходьба

Доктор медичних наук та геріатр Вендолін Гозанскі розповів, що ходьба - це вид аеробних вправ, які збільшують частоту серцевих скорочень і покращують серцево-судинну систему.

Ходьба також є вправою з навантаженням, яка збереже кістки міцними. Це надзвичайно важливо, оскільки міцність кісток підтримує рухливість і знижує ризик переломів з віком.

Спортивна ходьба (фото: Freepik)

Степ-апи

Якщо ви хочете підняти свою аеробіку на новий рівень, спробуйте степ-апи. Ви можете робити їх на степері або просто ступати сходами.

Степ-апи імітують реальні функціональні рухи, такі як підйом сходами. Вони покращують аеробну здатність, рівновагу на одній нозі та стабільність суглобів, адже це ключ до запобігання падінням та підтримки серцево-судинного здоров’я.

Ви можете виконувати цю вправу з власною вагою або додати вагу.

Присідання

Присідання розвивають і підтримують силу нижньої частини тіла, що є критично важливим для запобігання падінням, мобільності та незалежності з віком.

Крім того, вони активують основні групи м’язів, підвищують чутливість до інсуліну та підтримують щільність кісток, особливо в стегнах і хребті.

Тренер Дженні Лібл сказав, що присідання найкращі тим, що вони ефективні без обладнання.

Присідання (фото: Freepik)

Віджимання

Віджимання зміцнюють верхню частину тіла та стабілізують кор, одночасно покращуючи серцево-судинну реакцію короткими періодами.

Це варте уваги, оскільки підтримка сили верхньої частини тіла пов’язана з нижчою загальною смертністю у людей середнього та старшого віку.

Ви можете виконувати відживання, спираючись руками на стіну.

Віджимання (фото: Freepik)

Стійки на одній нозі

Стійка на одній нозі - це ще одна вправа, яку можна виконувати вдома, і яка може допомогти вам жити довше. Це вид вправи на балансування, який, якщо його виконувати регулярно, може допомогти запобігти падінням, що є основною причиною смерті від травм у дорослих віком від 65 років.

Виконуйте цю вправу щоразу, коли ви знаходитесь біля міцної стільниці, наприклад у ванній кімнаті або біля кухонної раковини перед миттям посуду.

Планка

Планка активує глибокі м’язи-стабілізатори, які покращують нервово-м’язову координацію та підтримують цілісність хребта, які є важливими для щоденного руху та стійкості до падінь.

Якщо стандартна планка здається занадто складною, то спочатку її можна виконувати на колінах.

Планка (фото: Freepik)