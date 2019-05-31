Центризбирком образовал 199 ОИК на выборах Рады

Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующее решение было принято на заседании 31 мая

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) образовала 199 окружных избирательных комиссий (ОИК) на выборах Рады, запланированных на 21 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Отмечается, что сегодня во время заседания ЦИК, рассмотрев соответствующие представления политических партий, образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах в парламент 21 июля 2019 года.

"С учетом обязательного включения кандидатур в состав окружных избирательных комиссий и с использованием механизма жеребьевки всего в состав указанных комиссий включается 3 582 человека. Поэтому все 199 комиссий образуются в максимальном составе 18 человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал еще 9 кандидатов на выборах Рады, которые баллотируются в порядке самовыдвижения. Таким образом, по состоянию на 31 мая Комиссия зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОВО в порядке самовыдвижения.

РБК-Украина писало, председатель ЦИК Татьяна Слипачук объявила об начало избирательной парламентской кампании с 24 мая.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады во время церемонии инаугурации 20 мая.