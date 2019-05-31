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Центрвиборчком утворив 199 ОВК на виборах Ради

Новини » Вибори 2019    31.05.2019 - 22:55
Центрвиборчком утворив 199 ОВК на виборах Ради
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідне рішення було прийняте на засіданні 31 травня

Центральна виборча комісія (ЦВК) утворила 199 окружних виборчих комісій (ОВК) на виборах Ради, запланованих на 21 липня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у Facebook

Зазначається, що сьогодні під час засідання ЦВК, розглянувши відповідні подання політичних партій, утворила 199 окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах до парламенту 21 липня 2019 року.

"З урахуванням обовʼязкового включення кандидатур до складу окружних виборчих комісій та із застосуванням механізму жеребкування усього до складу зазначених комісій включається 3 582 особи. Відтак усі 199 комісій утворюються у максимальному складі 18 осіб", - йдеться в повідомленні. 

Центрвиборчком утворив 199 ОВК на виборах Ради

Раніше повідомлялося, що ЦВК зареєструвала ще 9 кандидатів на виборах Ради, які балотуються у порядку самовисування. Таким чином, станом на 31 травня Комісія зареєструвала 10 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО у порядку самовисування.

РБК-Україна писало, голова ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила про початок виборчої парламентської кампанії з 24 травня. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної ради під час церемонії інавгурації 20 травня. 

 

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