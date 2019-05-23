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ЦИК объявил о начале избирательной кампании

Новости » Выборы 2019    23.05.2019 - 12:48
ЦИК объявил о начале избирательной кампании
Фото: Татьяна Слипачук (РБК-Украина)

ЦИК готов провести прозрачные и легитимные парламентские выборы

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что сегодня в официальной газете центральных органов власти "Урядовый курьер" был опубликован указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады. В связи с этим, избирательный процесс начинается со следующего дня после публикации указа.

"После опубликования указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов и в соответствии с законом о выборах народных депутатов, избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после опубликования указа, то есть 24 мая 2019 года без принятия Центральной избирательной комиссией какого-либо решения относительно его начала", - заявила она

Она заявила, что ЦИК готов обеспечить прозрачные и легитимные парламентские выборы. Слипачук заявила, что запрос общества об обновлении парламента имеет право на реализацию в правовых рамках.

"И президент Украины, и парламент, и политические партии и кандидаты в депутаты, которые намерены участвовать в выборах должны осознавать ответственность за легитимность избирательного процесса и его результат", - заявила она.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады во время церемонии инаугурации 20 мая.

Вчера, 22 мая, Рада отказалась включать в повестку дня законопроекты Зеленского о выборах и публичных закупках.

Отметим, в связи с инициативами президента Владимира Зеленского олигарх Ринат Ахметов провел разъяснительные беседы как с руководством Радикальной партии, так и "Оппоблока". По словам сразу нескольких источников издания РБК-Украина в Раде, Ахметов делает ставку на мажоритарные округа, обещая бонусы рейтинговым депутатам.

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