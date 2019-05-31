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ЦИК зарегистрировал еще 9 кандидатов на выборах Рады

Новости » Выборы 2019    31.05.2019 - 20:33
ЦИК зарегистрировал еще 9 кандидатов на выборах Рады
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кандидаты баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения

ЦИК зарегистрировал еще 9 кандидатов на выборах Рады, которые баллотируются в порядке самовыдвижения. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В ЦИК отметили, что комиссия проверила документы, которые подали кандидаты, и установила, что они отвечают требованиям избирательного закона. Поэтому ЦИК зарегистрировал 9 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах (ОИО) в порядке самовыдвижения.

Речь идет о Мисируке А.М. - в ОИО № 21, Бабенко А.В. - в ОИО № 33, Кривохатько В.В. - в ОИО № 82, Карплюке В.А. - в ОИО № 95, Здоровце В.М. - в ОИО № 97, Климове Л.М. - в ОИО № 137, Тесаловском А.Бы. - в ОИО № 174, Супруненко А.И. - в ОВО № 216, Радьке Е.В. - в ОИО № 218.

"Таким образом, по состоянию на 31 мая Комиссия зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОИО в порядке самовыдвижения", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 апреля ЦИК зарегистрировал первого кандидата на выборах Рады. Это кандидат Владимир Пригладь.

РБК-Украина писало, председатель ЦИК Татьяна Слипачук объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая.

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