У центрі Прилук дрони атакували мерію, будівля спалахнула

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Близько 10:08 прилучани почули перші вибухи. Всього пролунало щонайменше три гучні вибухи. Місто атакували ударні дрони.

Зазначимо, що будівля міської ради Прилук знаходиться в самому центрі міста на жвавому перехресті, де зазвичай перебуває багато людей.

Нагадаємо, що Чернігівщина фактично щодня перебуває під терором російських окупантів, але переважно прикордоння.

Ворог продовжує прицільно бити по енергообʼєктах в регіоні. Лише за вчорашній вечір були влучання ударних дронів у двох районах області - чотири удари в Корюківському і Новгород-Сіверському районах.

А в Сновській громаді дрон "Герань" вдарив по транспортній інфраструктурі.

Протягом минулої доби в Чернігівській області було 67 вибухів.

