Невідомий дрон влучив у будівлю податкової на Чернігівщині (фото)

Вранці 7 квітня російські окупанти атакували будівлю Державної податкової інспекції у центрі прикордонного Новгорода-Сіверського Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова у Facebook.

"07 квітня 2026 року ворог здійснив черговий акт агресії проти цивільної інфраструктури прикордоння", - повідомив начальник РВА. За його словами, близько 09:30 зафіксовано влучання ворожого БпЛА у середмістя Новгорода-Сіверського. Удар невстановленого дрона прийшовся по будівлі державної податкової інспекції. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади прилеглих житлових будинків та приватний автотранспорт. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюють. На місці працюють екстрені служби та правоохоронці. Також Селіверстов показав наслідки влучання безпілотника у Новгород-Сіверському сьогодні вранці. Фото: наслідки ворожої атаки на прикордонне місто (Олександр Селіверстов у Facebook)