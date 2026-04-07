Понад три десятки прильотів за ніч: чим РФ атакувала Україну та як відпрацювала ППО

08:35 07.04.2026 Вт
2 хв
Російські війська запустили по Україні вночі понад 100 ударних дронів
Фото: ППО України збила більшість ворожих дронів (Getty Images)

Російські війська вночі атакували Україну понад сотнею ударних дронів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО, але є й прильоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Боротьбу з "Шахедами" посилять: Кабмін ухвалив важливе рішення для авіації

"У ніч на 7 квітня противник атакував 110 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим й ТОТ Донецької області, близько 70 із них – "Шахеди", - повідомили у Повітряних силах.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання 31 ударного дрона на 14 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 9 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

Посилення української ППО

Раніше повідомлялось, що Україна отримає від Швеції високотехнологічні системи ППО Tridon Mk2. Вони допоможуть у боротьбі з "Шахедами" та іншими повітряними загрозами.

Окрім того, раніше міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про розгортання в країні систем ППО ближнього радіусу дії RapidRanger.

Також ми писали, що Україна готує запити для США та країн Близького Сходу на передачу систем ППО THAAD, які можуть стати ефективним методом боротьби з КАБами.

Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла