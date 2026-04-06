Боротьбу з "Шахедами" посилять: Кабмін ухвалив важливе рішення для авіації

20:17 06.04.2026 Пн
Модернізація авіації під потреби ППО тепер відбуватиметься швидше
Марія Науменко
Фото: українська авіація (Getty Images)

Літаки та гелікоптери можна буде швидше адаптувати до потреб сучасної війни і посилювати можливості авіації у відбитті повітряних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра оборони України Михайла Федорова у Telegram.

За словами Федорова, оновлений підхід передбачає можливість швидше встановлювати додаткове озброєння, засоби зв’язку, навігації, спостереження та виявлення цілей без довготривалих погоджень технічної документації.

Крім того, період від ідеї до виконання робіт, тестування і впровадження скоротять до одного місяця.

Також уряд розширив коло виконавців таких робіт. Дообладнання авіаційної техніки зможуть здійснювати не лише виробники обладнання і профільні спеціалісти, а й безпосередньо військові частини, які експлуатують цю техніку.

Як наголосив міністр оборони, швидша модернізація авіації означає швидшу адаптацію до нових викликів і більше можливостей для військових у боротьбі з повітряними атаками.

"У технологічній війні перемагає той, хто швидше адаптується. Це рішення посилює захист українського неба", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, Україна посилює боротьбу з "шахедами" не лише завдяки власним рішенням, а й за підтримки міжнародних партнерів. Раніше РБК-Україна повідомляло, що Швеція передасть Україні сучасні системи ППО Tridon Mk2, які призначені, зокрема, для протидії дронам та іншим повітряним загрозам.

На закупівлю цих комплексів Стокгольм виділив 400 млн євро в межах нового пакета військової допомоги.

Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
