В центре Прилук дроны атаковали мэрию, здание вспыхнуло

10:37 07.04.2026 Вт
После российской атаки в городе пылает здание городского совета
aimg Мария Кучерявец
Фото: городской совет в Прилуках оказался под ударом дронов (Wikipedia)

Прилуки Черниговской области атаковали дроны. Под ударом оказалось здание городского совета.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Около 10:08 горожане услышали первые взрывы. Всего раздалось по меньшей мере три громких взрыва. Город атаковали ударные дроны.

Отметим, что здание городского совета Прилук находится в самом центре города на оживленном перекрестке, где обычно много людей.

Напомним, что Черниговщина фактически ежедневно находится под террором российских оккупантов, но преимущественно приграничные.

Враг продолжает прицельно бить по энергообъектам в регионе. Только за вчерашний вечер были попадания ударных дронов в двух районах области - четыре удара в Корюковском и Новгород-Северском районах.

А в Сновской общине дрон "Герань" ударил по транспортной инфраструктуре.

За прошедшие сутки в Черниговской области было 67 взрывов.

