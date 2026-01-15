UA

У центрі Львова розбиті вітражі у храмі святих Ольги та Єлизавети після удару Росії (відео)

Фото: у центрі Львова розбиті вітражі у храмі святих Ольги та Єлизавети (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Внаслідок російської атаки на Львів, 15 січня, були пошкоджені вітражі в пам’ятці архітектури - храмі святих Ольги та Єлизавети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

Як розповів Козицький, 15 січня 2026 року окупанти атакували бойовим безпілотником дитячий майданчик на вулиці Степана Бандери у Львові.

Комунальні працівники, які в цей час поруч прибирали сніг, не постраждали.

Унаслідок удару у житлових будинках поблизу, а також у корпусах Львівської політехніки, школі та коледжі вибито вікна. Окремої шкоди зазнала пам’ятка архітектури - у храмі святих Ольги та Єлизавети пошкоджено вітражі.

Крім того, через атаку у місті запроваджено тимчасові зміни в курсуванні громадського транспорту.

Також у мережі показали який вигляд має церква святих Ольги і Єлизавети у Львові після ворожого удару.

Атаки на Львів

Нагадаємо, зранку 15 січня Росія здійснила чергову спробу обстрілу України. Цього разу вибухи пролунали у Львові. Сигнал повітряної тривоги у Львові було оголошено о 06:09.

О 06:54 мер міста Андрій Садовий повідомив, що удар бойового ворожого дрона припав на центр Львова.

Згодом міський голова поінформував, що через ворожу атаку у Львові тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького.

За його словами, приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує. Через перекриття не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.

Перед тим 8 січня 2026 року Львів уперше в історії зазнав удару балістичною ракетою "Орєшнік". Це за 70 км від кордону з Європейським Союзом.

Андрій Садовий заявив, що загиблих і травмованих немає. Проте є руйнування критичної інфраструктури.

СБУ продемонструвала уламки російської балістичної ракети, якою війська РФ атакували місто. Обстріл кваліфікують як воєнний злочин.

