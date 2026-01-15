В центре Львова разбиты витражи в храме святых Ольги и Елизаветы после удара России (видео)

Как рассказал Козицкий, 15 января 2026 года оккупанты атаковали боевым беспилотником детскую площадку на улице Степана Бандеры во Львове.

Коммунальные работники, которые в это время рядом убирали снег, не пострадали.

В результате удара в жилых домах поблизости, а также в корпусах Львовской политехники, школе и колледже выбиты окна. Отдельный ущерб получил памятник архитектуры - в храме святых Ольги и Елизаветы повреждены витражи.

Кроме того, из-за атаки в городе введены временные изменения в курсировании общественного транспорта.

Также в сети показали как выглядит церковь святых Ольги и Елизаветы во Львове после вражеского удара.