В центре Львова разбиты витражи в храме святых Ольги и Елизаветы после удара России (видео)

В результате российской атаки на Львов, 15 января, были повреждены витражи в памятнике архитектуры - храме святых Ольги и Елизаветы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОГА Максима Козицкого.
Как рассказал Козицкий, 15 января 2026 года оккупанты атаковали боевым беспилотником детскую площадку на улице Степана Бандеры во Львове.
Коммунальные работники, которые в это время рядом убирали снег, не пострадали.
В результате удара в жилых домах поблизости, а также в корпусах Львовской политехники, школе и колледже выбиты окна. Отдельный ущерб получил памятник архитектуры - в храме святых Ольги и Елизаветы повреждены витражи.
Кроме того, из-за атаки в городе введены временные изменения в курсировании общественного транспорта.
Также в сети показали как выглядит церковь святых Ольги и Елизаветы во Львове после вражеского удара.
Напомним, утром 15 января Россия осуществила очередную попытку обстрела Украины. На этот раз взрывы прогремели во Львове. Сигнал воздушной тревоги во Львове был объявлен в 06:09.
В 06:54 мэр города Андрей Садовый сообщил, что удар боевого вражеского дрона пришелся на центр Львова.
Впоследствии городской голова проинформировал, что из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого.
По его словам, частный и общественный транспорт пока здесь не курсирует. Из-за перекрытия не ездят троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.
Перед тем 8 января 2026 года Львов впервые в истории подвергся удару баллистической ракетой "Орешник". Это в 70 км от границы с Европейским Союзом.
Андрей Садовый заявил, что погибших и травмированных нет. Однако есть разрушения критической инфраструктуры.
СБУ продемонстрировала обломки российской баллистической ракеты, которой войска РФ атаковали город. Обстрел квалифицируют как военное преступление.