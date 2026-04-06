У центрі Луцька дівчина влаштувала "тир": одна з куль влучила у тролейбус (відео)

Що сталося

4 квітня камери відеоспостереження зафіксували, як молоді люди недбало поводяться з пневматичним пістолетом. На записі видно, що дівчина спрямовує зброю в різні напрямки, фактично влаштувавши "тир" на головній площі міста.

Того ж вечора до поліції надійшло повідомлення про пошкодження вікна тролейбуса невідомим предметом. Правоохоронці встановили, що отвір у склі з'явився від пострілу з пневматичного пістолета.

Наслідки

На щастя, ніхто з пасажирів, водія чи перехожих не постраждав, хоча в момент стрільби на майдані було багато людей.

Поліція встановила всіх учасників події, пістолет вилучено.