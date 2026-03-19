Чоловік напав на наряд поліції у Слов'янську: деталі смертельної перестрілки

Чоловік під час перевірки документів у Слов'янську Донецької області влаштував стрілянину, в результаті якої загинув поліцейський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

"Правоохоронці працюють на місці вбивства поліцейського у Словʼянську. Подія сталася сьогодні близько 11:30. Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той відкрив вогонь по наряду поліції", - зазначили у прес-службі поліції.

Повідомляється, що від отриманих вогнепальних поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції.

"Зловмисник втік. Тривають заходи щодо його затримання. На місці працюють всі профільні служби", - додали у Національній поліції України.