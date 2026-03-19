Чоловік напав на наряд поліції у Слов'янську: деталі смертельної перестрілки
Чоловік під час перевірки документів у Слов'янську Донецької області влаштував стрілянину, в результаті якої загинув поліцейський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.
"Правоохоронці працюють на місці вбивства поліцейського у Словʼянську. Подія сталася сьогодні близько 11:30. Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той відкрив вогонь по наряду поліції", - зазначили у прес-службі поліції.
Повідомляється, що від отриманих вогнепальних поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції.
"Зловмисник втік. Тривають заходи щодо його затримання. На місці працюють всі профільні служби", - додали у Національній поліції України.
Нагадаємо, нещодавно у Рівненській області правоохоронці провели спецоперацію із затримання чоловіка, який переховувався після втечі з військової частини та під час штурму будинку відкрив вогонь у бік поліцейських.
До цього у Львові жінка стріляла у мікроавтобус, у якому знаходилися військовослужбовці ТЦК та поліцейські. Нападницю затримали та вже повідомили їй про підозру.
А 3 лютого у Черкаському районі сталася надзвичайна подія. Поліцейські спробували затримати 59-річного жителя Корсунщини, розшукуваного за замах на вбивство, але він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях.
Як виявилося, стріляв колишній військовий-ветеран, він вбив чотирьох офіцерів поліції та поранив п'ятого. Навколо інциденту виник дуже великий суспільний резонанс, після чого начальник обласної поліції пішов у від