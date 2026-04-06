В центре Луцка девушка устроила "тир": одна из пуль попала в троллейбус (видео)

Что произошло

4 апреля камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодые люди небрежно обращаются с пневматическим пистолетом. На записи видно, что девушка направляет оружие в разные направления, фактически устроив "тир" на главной площади города.

В тот же вечер в полицию поступило сообщение о повреждении окна троллейбуса неизвестным предметом. Правоохранители установили, что отверстие в стекле появилось от выстрела из пневматического пистолета.

Последствия

К счастью, никто из пассажиров, водителя или прохожих не пострадал, хотя в момент стрельбы на площади было много людей.

Полиция установила всех участников происшествия, пистолет изъят.