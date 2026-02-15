ua en ru
Нд, 15 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Викрав авто з полігону та стріляв по спецназу: на Рівненщині затримали дезертира

Україна, Неділя 15 лютого 2026 11:07
UA EN RU
Викрав авто з полігону та стріляв по спецназу: на Рівненщині затримали дезертира Ілюстративне фото: а Рівненщині затримали дезертира (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Рівненській області правоохоронці провели спецоперацію із затримання чоловіка, який переховувався після втечі з військової частини та під час штурму будинку відкрив вогонь у бік поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області.

Викрав автомобіль із полігону

За даними слідства, 30 січня до поліції звернувся військовослужбовець і повідомив про викрадення автомобіля Fiat Doblo, який був припаркований на території полігону.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та того ж дня знайшли транспорт неподалік селища Клевань.

Згодом оперативники встановили особу підозрюваного - ним виявився 49-річний місцевий житель, мобілізований у січні цього року.

Стрілянина під час затримання

14 лютого слідчо-оперативна група разом зі спецпризначенцями прибула до помешкання чоловіка для проведення слідчих дій. За інформацією поліції, він почав стріляти з вікна будинку у бік правоохоронців.

Після перемовин чоловік вийшов із будинку з піднятими руками та був затриманий. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Що вилучили під час обшуку

Під час обшуку правоохоронці вилучили пістолет, автоматичну зброю, три пневматичні гвинтівки, штик-ніж, боєприпаси, а також предмети з нашаруванням психотропних речовин.

Чоловіку повідомили про підозру та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Раніше ми писали про те, що у Черкасах чоловік напав на військовослужбовців ТЦК та поліцейських, кинувши у їхній бік боєприпас.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівненська область Поліцейські
Новини
РФ намагається оточити Мирноград з півночі: десантники показали "сафарі" на окупантів
РФ намагається оточити Мирноград з півночі: десантники показали "сафарі" на окупантів
Аналітика
Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи