Мера Луцька достроково відправили у відставку

11:25 25.03.2026 Ср
Перед цим він написав заяву про звільнення з посади
Фото: мер Луцька Ігор Поліщук (facebook.com/ihor.polishchuk)

Сьогодні, 25 березня, мера Луцька Ігоря Поліщука достроково відправили у відставку. За це проголосували 38 депутатів міськради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що Поліщук сам написав заяву про відставку та заперечив, що це пов’язано з обшуками НАБУ. Він зазначив, що не хоче деталізувати причини свого рішення.

"Ця відставка не пов’язана ні з НАБУ, ні з аудитом, ніхто не вилучав у мене телефон і мені невідомо про будь-які провадження щодо мене. Обставини, які спонукали мене, деталізувати не вважаю за необхідне", - цитує Поліщука видання.

Також депутати Луцької міської ради підтримали рішення про дострокове припинення повноважень секретаря Луцької міської ради Юрія Безпятка.

Поліщук очолював Луцьку міськраду з листопада 2020 р. До того з 2017 року він був секретарем Луцької міської ради, виконувачем повноважень міського голови, а потім - радником Луцького міського голови.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міський голова Луцька Ігор Поліщук подав заяву про складання своїх повноважень. Разом з ним заяву написав і секретар міськради Юрій Безпятко.

В основі проєкту рішення лежить особиста заява Ігоря Поліщука. Мер просить звільнити його з посади за власним бажанням.

Пряме попадання в житловий будинок: Росія атакувала Одеську область, є руйнування
