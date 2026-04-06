У центрі Луцька дівчина влаштувала "тир": одна з куль влучила у тролейбус (відео)

20:57 06.04.2026 Пн
2 хв
Інцидент стався 4 квітня на головній площі міста
aimg Катерина Коваль
Ілюстративне фото: використання зброї в громадському місці (Getty Images)

У Луцьку правоохоронці встановлюють обставини інциденту на Театральному майдані, де дівчина з пневматичним пістолетом пошкодила вікно тролейбуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Волинської області.

Що сталося

4 квітня камери відеоспостереження зафіксували, як молоді люди недбало поводяться з пневматичним пістолетом. На записі видно, що дівчина спрямовує зброю в різні напрямки, фактично влаштувавши "тир" на головній площі міста.

Того ж вечора до поліції надійшло повідомлення про пошкодження вікна тролейбуса невідомим предметом. Правоохоронці встановили, що отвір у склі з'явився від пострілу з пневматичного пістолета.

Наслідки

На щастя, ніхто з пасажирів, водія чи перехожих не постраждав, хоча в момент стрільби на майдані було багато людей.

Поліція встановила всіх учасників події, пістолет вилучено.

Нагадаємо, за законодавством, використання пневматики в містах часто кваліфікується як дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП) або навіть як хуліганство з застосуванням предмета, придатного для ураження (ст. 296 КК України).

Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
