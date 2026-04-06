В центре Луцка девушка устроила "тир": одна из пуль попала в троллейбус (видео)

20:57 06.04.2026 Пн
2 мин
Инцидент произошел 4 апреля на главной площади города
aimg Екатерина Коваль
В центре Луцка девушка устроила "тир": одна из пуль попала в троллейбус (видео) Иллюстративное фото: использование оружия в общественном месте (Getty Images)

В Луцке правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента на Театральной площади, где девушка с пневматическим пистолетом повредила окно троллейбуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Волынской области.

Читайте также: Мэра Луцка досрочно отправили в отставку

Что произошло

4 апреля камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодые люди небрежно обращаются с пневматическим пистолетом. На записи видно, что девушка направляет оружие в разные направления, фактически устроив "тир" на главной площади города.

В тот же вечер в полицию поступило сообщение о повреждении окна троллейбуса неизвестным предметом. Правоохранители установили, что отверстие в стекле появилось от выстрела из пневматического пистолета.

Последствия

К счастью, никто из пассажиров, водителя или прохожих не пострадал, хотя в момент стрельбы на площади было много людей.

Полиция установила всех участников происшествия, пистолет изъят.

Напомним, по законодательству, использование пневматики в городах часто квалифицируется как мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП) или даже как хулиганство с применением предмета, пригодного для поражения (ст. 296 УК Украины).

