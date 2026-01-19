У центрі Куп’янська триває зачистка від окупантів: відео боїв

Пошуково-ударне угруповання "Хартія" утримує під контролем центральну частину Куп’янська та будівлю міської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Нацгвардії Олександра Півненка.

Момент бойової роботи зафіксований на відео, знятому безпосередньо на камери GoPro штурмовиків бригади "Хартія".

Командувач НГУ зазначив, що підрозділи діють у складних бойових умовах, зокрема за активного застосування ворогом FPV-дронів. Водночас українські бійці демонструють швидку реакцію на прямі влучання та бойові контакти з противником.

За його словами, військовослужбовці розвідувально-ударної групи 4-го батальйону бригади "Хартія" продовжують зачистку міста від залишків російських окупаційних військ.

Ситуація у Куп'янську

Раніше начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що російські війська посилюють тиск у Куп’янському районі, однак усі спроби прорватися безпосередньо до міста залишаються безуспішними.

Водночас армія РФ суттєво активізувала авіаційні удари на Куп’янському та Лиманському напрямках, намагаючись витіснити українські підрозділи з лівобережжя. Як зазначив Трегубов, такими діями ворог намагається вплинути на хід бойових дій на цій ділянці фронту.

Він також нагадав, що Угруповання об’єднаних сил уже спростовувало фейкові повідомлення російської пропаганди про нібито захоплення Куп’янська. За його словами, повна зачистка міста від залишків ворожих диверсійних груп може тривати ще кілька тижнів.

Крім того, російські війська посилили тиск на позиції ЗСУ на східному березі річки Оскіл поблизу Куп’янська. Попри спроби противника здійснити переправу по кризі, українські військові продовжують утримувати контроль над ситуацією.

Тижнем раніше українські захисники встановили контроль над будівлею Куп’янської міської ради. Операція була проведена в межах деблокування міста під керівництвом командування 2-го корпусу Національної гвардії України.

Водночас, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, російська влада намагається нав’язати альтернативну картину подій на фронті, систематично поширюючи неправдиві заяви про нібито захоплення Куп’янська.