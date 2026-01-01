РФ значно посилила авіаудари по Куп'янську: Трегубов назвав причину

Російські окупанти збільшили кількість авіаційних ударів на Куп'янському та Лиманському напрямках. У такий спосіб вони намагаються потіснити українських оборонців з лівого берега.

"В самому місті нічого, там скоріш перегрупування на півночі та тиск на лівому березі Осколу. Але бомблять так, знатно", - зазначив він.

Трегубов додав, що володіє зведеною сумою за Куп'янський та Лиманський напрямки. За його словами, на два напрямки за минулу добу налічується 17 ФАБ-250/500 (фугасна авіаційна бомба), що, наголосив він, "помітно більше за звичне".

"Мені здається, це все ж більше спроби потіснити наших з лівого берега", - сказав Трегубов.