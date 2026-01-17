Куп’янськ став "болючою точкою": в ISW пояснили, чому РФ бреше про захоплення міста

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Фейкові заяви Кремля про "контроль над містом"

За даними аналітиків ISW, російські воєначальники продовжують стверджувати, що армія РФ нібито контролює всі райони Куп’янська, а спроби Сил оборони України повернути місто зазнали поразки.

Водночас наявні численні підтвердження того, що українські війська звільнили більшу частину міста та прилеглі території.

Маніпуляції заради впливу на мирні переговори

Аналітики зазначають, що поширення дезінформації є частиною інформаційної стратегії Кремля, спрямованої на вплив на позицію США та партнерів щодо можливих мирних переговорів.

Таким чином Росія намагається нав’язати наратив про нібито неминучість своєї перемоги та змусити Україну й Захід погодитися на російські вимоги під загрозою майбутніх наступів.

Чому саме Куп’янськ став ключовою точкою

Реальна ситуація на полі бою в цьому районі суперечить заявам Кремля про військову перевагу РФ і може підірвати пропагандистські наративи, які поширюють російський диктатор Володимир Путін та його оточення.

"Куп'янськ став особливим осередком напруженості для російського військового командування, ймовірно, через побоювання, що реалії поля бою в цьому районі підірвуть наративи про військову міць Росії, які Путін і високопоставлені російські воєначальники намагаються поширити", - наголошується в звіті.

Що насправді відбувається у Куп’янську

Цього тижня бійці підрозділу "Хартія" підняли український прапор над Куп’янськом, який протягом кількох місяців перебував під інтенсивними атаками російських військ. Ще нещодавно місто вважали майже втраченим, однак Сили оборони заявляють про майже повне витіснення окупантів.

За даними розвідки, співвідношення втрат у боях за Куп’янськ становило 1 до 27 - на одного українського військового припадало 27 російських солдатів.