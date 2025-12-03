ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Центр Києва завтра знову перекриють

Київ, Середа 03 грудня 2025 22:51
Центр Києва завтра знову перекриють Фото: тимчасове обмеження руху в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В середу, 4 грудня, у центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління державної охорони України.

Завтра, 4 грудня, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.

Причина - проведення державних охоронних заходів, пов’язаних із перебуванням у столиці іноземних офіційних делегацій. Наразі невідомо, прибуття яких саме делегацій очікується.

Обмеження планують запровадити в центральній частині міста, де проходитимуть переміщення кортежів та заходи державного рівня.

Містян та гостей столиці просять завчасно врахувати інформацію, коригувати маршрути та зважати на можливі затримки руху.

Довідково

Згідно із законом, іноземні глави держав, урядів та керівники міжнародних організацій під час візитів в Україну забезпечуються державною охороною, яку здійснює Управління державної охорони України (УДО).

Тимчасові перекриття доріг у центрі Києва під час таких візитів є звичайною практикою і покликані гарантувати безпеку високих гостей, а також безперебійну роботу служб і нормальний рух транспорту.

Обмеження руху в Києві

Нагадаємо, що наприкінці літа, 25 серпня, у центрі Києва вже обмежували рух транспорту через візит іноземних делегацій.

Також 14-15 листопада частково перекривали вулицю Каховську у Дніпровському районі через укладання верхнього шару асфальту. З 3 до 15 листопада рух на Броварському проспекті обмежували через ремонт дорожнього покриття.

Також ми писали, що 22 листопада, у Києві діяли тимчасові обмеження дорожнього руху у зв’язку з проведенням охоронних заходів

