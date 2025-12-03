Центр Києва завтра знову перекриють

В середу, 4 грудня, у центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління державної охорони України.

Тимчасові перекриття доріг у центрі Києва під час таких візитів є звичайною практикою і покликані гарантувати безпеку високих гостей , а також безперебійну роботу служб і нормальний рух транспорту .

Згідно із законом, іноземні глави держав, урядів та керівники міжнародних організацій під час візитів в Україну забезпечуються державною охороною, яку здійснює Управління державної охорони України (УДО) .

Містян та гостей столиці просять завчасно врахувати інформацію , коригувати маршрути та зважати на можливі затримки руху.

Обмеження планують запровадити в центральній частині міста , де проходитимуть переміщення кортежів та заходи державного рівня.

Причина - проведення державних охоронних заходів, пов’язаних із перебуванням у столиці іноземних офіційних делегацій . Наразі невідомо, прибуття яких саме делегацій очікується.

Обмеження руху в Києві

Нагадаємо, що наприкінці літа, 25 серпня, у центрі Києва вже обмежували рух транспорту через візит іноземних делегацій.

Також 14-15 листопада частково перекривали вулицю Каховську у Дніпровському районі через укладання верхнього шару асфальту. З 3 до 15 листопада рух на Броварському проспекті обмежували через ремонт дорожнього покриття.

Також ми писали, що 22 листопада, у Києві діяли тимчасові обмеження дорожнього руху у зв’язку з проведенням охоронних заходів