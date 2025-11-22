В центрі Києва сьогодні обмежать дорожній рух: в чому причина
Сьогодні у суботу, 22 листопада, у Києві будуть діяти тимчасові обмеження дорожнього руху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
"22 листопада 2025 року, у зв’язку з проведенням охоронних заходів, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.
Також Білошицький попросив киян та гостей столиці поставитись з розумінням та врахувати цю інформацію під час планування дня.
Таке ж саме повідомлення опубліковано також на стороні Управління державної охорони у Facebook.
Обмеження руху в Києві
Нагадаємо, наприкінці літа, 25 серпня, в центрі Києва також обмежували рух дорожнього транспорту. Це було пов'язано з візитом іноземних делегацій до столиці.
Говорячи про недавні події, 14 і 15 листопада було частково обмежено рух на вулиці Каховській у Дніпровському районі Києва. Причиною було те, що дорожники укладали верхній шар асфальтобетонного покриття.
Крім того, з 3 до 15 листопада було частково обмежено рух по Броварському проспекту через ремонт асфальтобетонного покриття.