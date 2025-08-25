ua en ru
Пн, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У центрі Києва сьогодні обмежать рух деякими вулицями: у чому причина

Київ, Понеділок 25 серпня 2025 06:15
UA EN RU
У центрі Києва сьогодні обмежать рух деякими вулицями: у чому причина Фото: мотопатруль у Києві (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

25 серпня у Києві діятимуть тимчасові обмеження руху через візит іноземних делегацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони України.

Як уточнили в Управлінні державної охорони України, обмеження дорожнього руху 25 серпня діятимуть в центральних районах столиці.

Вони пов’язані з проведенням офіційних заходів із залученням іноземних гостей. Участь у заходах братимуть глави держав, урядів, парламентів та представники міжнародних організацій.

Громадян та гостей столиці закликали врахувати цю інформацію під час планування поїздок містом, аби уникнути заторів та затримок.

Управління державної охорони нагадало, що відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" та Положення "Про Державний Протокол та Церемоніал України", затвердженого Указом Президента № 746/2002, під час офіційних і робочих візитів глав іноземних держав та міжнародних організацій їм гарантується державна охорона.

Наразі з офіційним візитом в Києві перебуває генерал Кіт Келлог, радник Дональда Трампа з питань національної безпеки. Крім того, очікується прибуття пастора Марка Бернса, духовного радника президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 22 серпня, у Києві теж перекривали центр для автомобілів. Обмеження діяли у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Крім того, 21 серпня в столиці частково обмежили рух транспорту та пішоходів на низці вулиць. Причина - ремонтні роботи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Обмеження руху
Новини
У Мерца озвучили, які гарантії безпеки має отримати Україна
У Мерца озвучили, які гарантії безпеки має отримати Україна
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"