У центрі Києва сьогодні обмежать рух деякими вулицями: у чому причина

25 серпня у Києві діятимуть тимчасові обмеження руху через візит іноземних делегацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони України .

Як уточнили в Управлінні державної охорони України, обмеження дорожнього руху 25 серпня діятимуть в центральних районах столиці.

Вони пов’язані з проведенням офіційних заходів із залученням іноземних гостей. Участь у заходах братимуть глави держав, урядів, парламентів та представники міжнародних організацій.

Громадян та гостей столиці закликали врахувати цю інформацію під час планування поїздок містом, аби уникнути заторів та затримок.

Управління державної охорони нагадало, що відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" та Положення "Про Державний Протокол та Церемоніал України", затвердженого Указом Президента № 746/2002, під час офіційних і робочих візитів глав іноземних держав та міжнародних організацій їм гарантується державна охорона.

Наразі з офіційним візитом в Києві перебуває генерал Кіт Келлог, радник Дональда Трампа з питань національної безпеки. Крім того, очікується прибуття пастора Марка Бернса, духовного радника президента США Дональда Трампа.