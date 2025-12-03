ua en ru
Центр Киева завтра снова перекроют

Киев, Среда 03 декабря 2025 22:51
Центр Киева завтра снова перекроют Фото: временное ограничение движения в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В среду, 4 декабря, в центре Киева временно ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления государственной охраны Украины.

Завтра, 4 декабря, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения.

Причина - проведение государственных охранных мероприятий, связанных с пребыванием в столице иностранных официальных делегаций. Пока неизвестно, прибытие каких именно делегаций ожидается.

Ограничения планируют ввести в центральной части города, где будут проходить перемещения кортежей и мероприятия государственного уровня.

Горожан и гостей столицы просят заблаговременно учесть информацию, корректировать маршруты и учитывать возможные задержки движения.

Справочно

Согласно закону, иностранные главы государств, правительств и руководители международных организаций во время визитов в Украину обеспечиваются государственной охраной, которую осуществляет Управление государственной охраны Украины (УГО).

Временные перекрытия дорог в центре Киева во время таких визитов являются обычной практикой и призваны гарантировать безопасность высоких гостей, а также бесперебойную работу служб и нормальное движение транспорта.

Ограничения движения в Киеве

Напомним, что в конце лета, 25 августа, в центре Киева уже ограничивали движение транспорта из-за визита иностранных делегаций.

Также 14-15 ноября частично перекрывали улицу Каховскую в Днепровском районеиз-за укладки верхнего слоя асфальта. С 3 по 15 ноября движение на Броварском проспекте ограничивали из-за ремонта дорожного покрытия.

Также мы писали, что 22 ноября, в Киеве действовали временные ограничения дорожного движения в связи с проведением охранных мероприятий

