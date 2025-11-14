У Києві перекриють одну із вулиць у Дніпровському районі: скільки триватимуть обмеження

У Києві 14 та 15 листопада частково обмежать рух на вулиці Каховській у Дніпровському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані КК "Київавтодор".

Як зазначається, з 8:00 до 20:00 дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття на відрізку від вулиці Дениса Рачінського до вулиці Пантелеймона Куліша. Роботи виконуватимуть за сприятливих погодних умов.



Схема обмеження руху на вул. Каховській (інфографіка: КК "Київавтодор")

У "Київавтодорі" просять водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршруту та перепрошують за можливі незручності.