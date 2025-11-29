ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

"Це так вони хочуть досягти угоди?": посол ЄС обурена російським ударом по Києву

Субота 29 листопада 2025 15:10
"Це так вони хочуть досягти угоди?": посол ЄС обурена російським ударом по Києву Фото: посол ЄС в Україні Катаріна Матернова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Поки Росія продовжує масовано атакувати Україну ракетами та дронами, будь-яка пропозиція про мир звучить як фарс.

Як повідомляє РБК-Україна, про це посол ЄС в Україні Катаріна Матернова написала у Facebook.

"Поки Москва говорить мовою ракет, дронів і крові - як минулої ночі - будь-яка пропозиція про мир звучить як фарс. Я обурена і шокована діями Росії. Це так вони хочуть досягти угоди? Чи вони просто прикидаються? Чи вбивства і атаки більш притаманні їм?", - наголосила Матернова.

Посол зазначила, що російські ракети і дрони минулої ночі були націлені на енергетичну інфраструктуру, але також були пошкоджені житлові будинки, багатоповерхівки, приватні будівлі та підприємства.

За її словами, від ударів по енергетичній інфраструктурі страждають діти, жінки та люди похилого віку.

"Росія атакує в момент, коли весь демократичний світ з тривогою стежить за обговореннями про можливу мирну угоду, коли настає холодна зима і коли Україна вражена внутрішніми політичними заворушеннями. Всі хочуть миру - але тільки справедливого і стійкого миру, що поважає суверенітет і гідність України", - наголосила посол.

Масована атака по Україні 29 листопада

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада Росія масовано атакувала Україну, застосувавши 36 ракет різних типів та 596 дронів. Силам ППО вдалося збити 558 безпілотників та 19 ракет.

Найбільше внаслідок обстрілу постраждали Київ та Київська область. Відомо про загиблих, постраждалих та руйнування.

У деяких районах столиці після атаки РФ фіксуються перебої зі світлом, а місто Фастів Київської області - повністю знеструмлене.

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України ударними дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу сотні тисяч абонентів залишились без світла.

Крім того, у Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Відомо про трьох постраждалих.

Також російські війська атакували ударним безпілотником енергетичну інфраструктуру у Чернігові, в результаті обстрілу виникла пожежа.

Детальніше про наслідки масованого удару по Києву - читайте у матеріалі РБК-Україна.

