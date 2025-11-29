"Це так вони хочуть досягти угоди?": посол ЄС обурена російським ударом по Києву

Поки Росія продовжує масовано атакувати Україну ракетами та дронами, будь-яка пропозиція про мир звучить як фарс.

Як повідомляє РБК-Україна , про це посол ЄС в Україні Катаріна Матернова написала у Facebook .

"Поки Москва говорить мовою ракет, дронів і крові - як минулої ночі - будь-яка пропозиція про мир звучить як фарс. Я обурена і шокована діями Росії. Це так вони хочуть досягти угоди? Чи вони просто прикидаються? Чи вбивства і атаки більш притаманні їм?", - наголосила Матернова.

Посол зазначила, що російські ракети і дрони минулої ночі були націлені на енергетичну інфраструктуру, але також були пошкоджені житлові будинки, багатоповерхівки, приватні будівлі та підприємства.

За її словами, від ударів по енергетичній інфраструктурі страждають діти, жінки та люди похилого віку.

"Росія атакує в момент, коли весь демократичний світ з тривогою стежить за обговореннями про можливу мирну угоду, коли настає холодна зима і коли Україна вражена внутрішніми політичними заворушеннями. Всі хочуть миру - але тільки справедливого і стійкого миру, що поважає суверенітет і гідність України", - наголосила посол.