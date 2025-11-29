ua en ru
Сб, 29 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Это так они хотят достичь соглашения?": посол ЕС возмущена российским ударом по Киеву

Суббота 29 ноября 2025 15:10
UA EN RU
"Это так они хотят достичь соглашения?": посол ЕС возмущена российским ударом по Киеву Фото: посол ЕС в Украине Катарина Матернова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Пока Россия продолжает массированно атаковать Украину ракетами и дронами, любое предложение о мире звучит как фарс.

Как сообщает РБК-Украина, об этом посол ЕС в Украине Катарина Матернова написала в Facebook.

"Пока Москва говорит на языке ракет, дронов и крови - как прошлой ночью - любое предложение о мире звучит как фарс. Я возмущена и шокирована действиями России. Это так они хотят достичь соглашения? Или они просто притворяются? Или убийства и атаки более присущи им?", - подчеркнула Матернова.

Посол отметила, что российские ракеты и дроны прошлой ночью были нацелены на энергетическую инфраструктуру, но также были повреждены жилые дома, многоэтажки, частные здания и предприятия.

По ее словам, от ударов по энергетической инфраструктуре страдают дети, женщины и пожилые люди.

"Россия атакует в момент, когда весь демократический мир с тревогой следит за обсуждениями о возможном мирном соглашении, когда наступает холодная зима и когда Украина поражена внутренними политическими беспорядками. Все хотят мира - но только справедливого и устойчивого мира, уважающего суверенитет и достоинство Украины", - подчеркнула посол.

Массированная атака по Украине 29 ноября

Напомним, в ночь на 29 ноября Россия массированно атаковала Украину, применив 36 ракет различных типов и 596 дронов. Силам ПВО удалось сбить 558 беспилотников и 19 ракет.

Больше всего в результате обстрела пострадали Киев и Киевская область. Известно о погибших, пострадавших и разрушениях.

В некоторых районах столицы после атаки РФ фиксируются перебои со светом, а город Фастов Киевской области - полностью обесточен.

Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Украины ударными дронами и ракетами. В результате обстрела сотни тысяч абонентов остались без света.

Кроме того, в Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Известно о трех пострадавших.

Также российские войска атаковали ударным беспилотником энергетическую инфраструктуру в Чернигове, в результате обстрела возник пожар.

Подробнее о последствиях массированного удара по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Обстрел Киева Война в Украине
Новости
Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает