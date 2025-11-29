Росія запустила по Україні 36 ракет та майже 600 дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на 29 листопада Росія масовано атакувала Україну, застосувавши 36 ракет різних типів та 596 дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях.

За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей :

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу - 36 ракет та 596 дронів різних типів :

За даними військових, з 18:00 28 листопада до ранку 29 листопада противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного та наземного базування.

Масований удар по Україні 29 листопада

Нагадаємо, в ніч на 29 листопада Росія вкотре атакувала Україну дронами та ракетами.

Найбільше внаслідок обстрілу постраждали Київ та Київська область. Відомо про загиблих, постраждалих та руйнування.

У деяких районах столиці після обстрілу фіксуються перебої зі світлом внаслідок атаки РФ. Також знеструмлено місто Фастів Київської області.

Також повідомлялося, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України ударними дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу сотні тисяч абонентів залишились без світла.

Крім того, у Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Наразі відомо про трьох постраждалих, одного з них госпіталізовано до лікарні.

Також російські війська атакували ударним безпілотником енергетичну інфраструктуру у Чернігові, в результаті обстрілу виникла пожежа.

