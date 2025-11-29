Росія запустила по Україні 36 ракет та майже 600 дронів: як відпрацювала ППО
У ніч на 29 листопада Росія масовано атакувала Україну, застосувавши 36 ракет різних типів та 596 дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, з 18:00 28 листопада до ранку 29 листопада противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного та наземного базування.
Основний напрямок удару - Київська область.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу - 36 ракет та 596 дронів різних типів:
- 596 ударних дронів типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське - Крим (близько 350 із них - "Шахеди");
- 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (район пуску: Рязанська обл. РФ.);
- 23 крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К" (райони пусків: Ростовська обл. РФ);
- 4 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пуску: Брянська, Ростовська обл. РФ).
- 4 керованих авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків: Курська обл. РФ).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:
- 558 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 12 крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К";
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях.
Масований удар по Україні 29 листопада
Нагадаємо, в ніч на 29 листопада Росія вкотре атакувала Україну дронами та ракетами.
Найбільше внаслідок обстрілу постраждали Київ та Київська область. Відомо про загиблих, постраждалих та руйнування.
У деяких районах столиці після обстрілу фіксуються перебої зі світлом внаслідок атаки РФ. Також знеструмлено місто Фастів Київської області.
Також повідомлялося, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України ударними дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу сотні тисяч абонентів залишились без світла.
Крім того, у Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Наразі відомо про трьох постраждалих, одного з них госпіталізовано до лікарні.
Також російські війська атакували ударним безпілотником енергетичну інфраструктуру у Чернігові, в результаті обстрілу виникла пожежа.
Детальніше про наслідки масованого удару по Києву - читайте у матеріалі РБК-Україна.