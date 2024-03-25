ua en ru
Пн, 25 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Це воєнні злочини". Боррель засудив російські обстріли України за останній тиждень

Понеділок 25 березня 2024 19:45
UA EN RU
"Це воєнні злочини". Боррель засудив російські обстріли України за останній тиждень Архівне фото: високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

РФ за останній тиждень використала майже 190 ракет, щоб завдати ударів по інфраструктурі України. Це є воєнними злочинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

"ЄС засуджує неодноразові напади на Україну, здійснені за останній тиждень", - йдеться в заяві.

За її словами, Росія використала майже 190 ракет, щоб уразити цивільне населення, зруйнувати енергетичну інфраструктуру та позбавити простих громадян елементарної електрики та систем опалення.

"Це воєнні злочини", - написав Боррель.

Обстріли Києва, Харкова, Одеси та Миколаєва

Після масштабного обстрілу України 22 березня Харків залишився без світла. Мер Харкова Ігор Терехов заявив про руйнування ТЕЦ та трансформаторних підстанцій.

За словами харківського голови, на третій день після атаки росіян світло повернули 40% споживачам.

Вночі 25 березня в Одесі було чутно вибухи. Мешканці деяких районів залишилися без світла та води. Повідомлялося про роботу сил ППО. Пізніше стало відомо, що під час атаки дронів-камікадзе по Одесі та області росіяни пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури.

Щодо Миколаєва, то через атаку РФ там почалися пожежі. 11 людей отримали поранення, двоє з яких потрапили до лікарні.

Вже сьогодні вранці в частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу, у тому числі в Києві та області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Майже одразу у Києві прогриміли вибухи.

Як повідомили у ДСНС, станом на 19:00 відомо про 10 постраждалих, у тому числі 16-річну дівчинку. З них було госпіталізовано 2 особи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Жозеп Боррель Війна в Україні
NEWS
Рішень щодо підвищення тарифів на електроенергію через обстріли немає, - Галущенко
Рішень щодо підвищення тарифів на електроенергію через обстріли немає, - Галущенко
DAILY
Як Трамп блокує допомогу Україні та чому у Байдена не можуть знайти рішення
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Трамп блокує допомогу Україні та чому у Байдена не можуть знайти рішення