В Києві лунають вибухи
В Києві лунають вибухи 25 березня. Повітряна тривога оголошена в частині регіонів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram, КМВА, Повітряні сили ЗСУ.
"Вибухи в столиці. Терміново в укриття!" - попередив Кличко.
Як зазначив начальник КМВА Сергій Попко, в столиці працює ППО.
"Повітряна тривога триває! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - зазначив він.
Повітряна тривога
В частині регіонів України в 10:26 оголосили повітряну тривогу. Спочатку "почервоніли" Черкаська, Кіровоградська області. Потім додалися Херсонська, Миколаївська, Одеська. У 10:29 тривогу оголосили в Київі та області. Потім список поповнила Дніпропетровська область.
З 10:56 відбій тривоги оголосили в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Об 11:04 тривогу відбили і в інших областях, зокрема у Києві та області.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу балістики.
"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня", - зазначили військові.
Обстріл південних областей України
Вночі 25 березня в Одесі було чутно вибухи. Повідомлялось, що мешканці деяких районів залишилися без світла та води. Повідомлялося про роботу сил ППО. Пізніше стало відомо, що під час атаки дронів-камікадзе по Одесі та області росіяни пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури.
Щодо Миколаєва, то через атаку РФ там почалися пожежі. 11 людей отримали поранення, двоє з яких потрапили до лікарні.
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