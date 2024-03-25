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В Києві лунають вибухи

Київ, Понеділок 25 березня 2024 10:36
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В Києві лунають вибухи Фото: у Києві пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Києві лунають вибухи 25 березня. Повітряна тривога оголошена в частині регіонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram, КМВА, Повітряні сили ЗСУ.

"Вибухи в столиці. Терміново в укриття!" - попередив Кличко.

Як зазначив начальник КМВА Сергій Попко, в столиці працює ППО.

"Повітряна тривога триває! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - зазначив він.

Повітряна тривога

В частині регіонів України в 10:26 оголосили повітряну тривогу. Спочатку "почервоніли" Черкаська, Кіровоградська області. Потім додалися Херсонська, Миколаївська, Одеська. У 10:29 тривогу оголосили в Київі та області. Потім список поповнила Дніпропетровська область.

З 10:56 відбій тривоги оголосили в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Об 11:04 тривогу відбили і в інших областях, зокрема у Києві та області.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня", - зазначили військові.

Обстріл південних областей України

Вночі 25 березня в Одесі було чутно вибухи. Повідомлялось, що мешканці деяких районів залишилися без світла та води. Повідомлялося про роботу сил ППО. Пізніше стало відомо, що під час атаки дронів-камікадзе по Одесі та області росіяни пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури.

Щодо Миколаєва, то через атаку РФ там почалися пожежі. 11 людей отримали поранення, двоє з яких потрапили до лікарні.

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