В Києві лунають вибухи 25 березня. Повітряна тривога оголошена в частині регіонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram, КМВА, Повітряні сили ЗСУ.

"Вибухи в столиці. Терміново в укриття!" - попередив Кличко. Як зазначив начальник КМВА Сергій Попко, в столиці працює ППО. "Повітряна тривога триває! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - зазначив він. Повітряна тривога В частині регіонів України в 10:26 оголосили повітряну тривогу. Спочатку "почервоніли" Черкаська, Кіровоградська області. Потім додалися Херсонська, Миколаївська, Одеська. У 10:29 тривогу оголосили в Київі та області. Потім список поповнила Дніпропетровська область. З 10:56 відбій тривоги оголосили в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Об 11:04 тривогу відбили і в інших областях, зокрема у Києві та області. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу балістики. "Загроза застосування балістичного озброєння з півдня", - зазначили військові.