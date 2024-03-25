"Это военные преступления". Боррель осудил российские обстрелы Украины за последнюю неделю
РФ за последнюю неделю использовала почти 190 ракет, чтобы нанести удары по инфраструктуре Украины. Это является военными преступлениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
"ЕС осуждает неоднократные нападения на Украину, совершенные за последнюю неделю", - говорится в заявлении.
По ее словам, Россия использовала почти 190 ракет, чтобы поразить гражданское население, разрушить энергетическую инфраструктуру и лишить простых граждан элементарного электричества и систем отопления.
"Это военные преступления", - написал Боррель.
Обстрелы Киева, Харькова, Одессы и Николаева
После масштабных обстрелов Украины 22 марта Харьков остался без света. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.
По словам харьковского головы, на третий день после атаки россиян вернули свет 40% потребителям.
Ночью 25 марта в Одессе были слышны взрывы. Жители некоторых районов остались без света и воды. Сообщалось о работе сил ПВО. Позже стало известно, что во время атаки дронов-камикадзе по Одессе и области россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры.
Что касается Николаева, то из-за атаки РФ там начались пожары. 11 человек получили ранения, двое из которых попали в больницу.
Уже сегодня утром в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве и области. В воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики. Почти сразу в Киеве прогремели взрывы.
Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 19:00 известно о 10 пострадавших, в том числе 16-летней девочке. Из них были госпитализированы 2 человека.
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