Понад десять поранених та руйнування: ДСНС показала наслідки ударів РФ в Миколаївській області
Російські війська атакували Миколаївську область дронами в ніч на 25 березня. Внаслідок ударів є постраждалі та руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Зазначається, що вогнеборці загасили дві пожежі, які виникли внаслідок влучення та падіння уламків збитого БпЛА.
"Внаслідок падіння уламків збитого БпЛа на територію приватного сектору у Миколаєві, сталося часткове руйнування двоповерхового житлового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені приватні будинки поруч. Виникла пожежа будинку та двох легкових авто, яку було оперативно ліквідовано.", - зазначають в ДСНС.
За попередніми даними 11 людей отримали поранення, 2 з них госпіталізовано, іншим надано першу допомогу на місці.
"У Миколаївському районі області ворог поцілив по одному з об’єктів, що спричинило займання на його території. Пожежу оперативно ліквідовано, постраждалих і травмованих немає", - йдеться в повідомленні.
Фото: наслідки ворожої атаки по Миколаївській області в ніч на 25 березня (t.me/dsns_telegram)
Обстріли Миколаєва
Нагадаємо, Силами та засобами протиповітряної оборони у Миколаївській області 24 березня були знищені два російські розвідувальні безпілотники.
Напередодні, 23 березня у Миколаєві також пролунав вибух.
Перед цим, 21 березня, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух через ворожий обстріл балістикою.
Спочатку повідомлялося про одну людину, яка отримала поранення, втім кількість постраждалих продовжувала зростати до шести осіб. Крім того, одна жінка загинула.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.