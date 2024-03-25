Понад десять поранених та руйнування: ДСНС показала наслідки ударів РФ в Миколаївській області

Російські війська атакували Миколаївську область дронами в ніч на 25 березня. Внаслідок ударів є постраждалі та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що вогнеборці загасили дві пожежі, які виникли внаслідок влучення та падіння уламків збитого БпЛА.



"Внаслідок падіння уламків збитого БпЛа на територію приватного сектору у Миколаєві, сталося часткове руйнування двоповерхового житлового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені приватні будинки поруч. Виникла пожежа будинку та двох легкових авто, яку було оперативно ліквідовано.", - зазначають в ДСНС.



За попередніми даними 11 людей отримали поранення, 2 з них госпіталізовано, іншим надано першу допомогу на місці.

"У Миколаївському районі області ворог поцілив по одному з об’єктів, що спричинило займання на його території. Пожежу оперативно ліквідовано, постраждалих і травмованих немає", - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки ворожої атаки по Миколаївській області в ніч на 25 березня (t.me/dsns_telegram)