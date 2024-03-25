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Удар "Шахедів" по Одесі: зафіксовані пошкодження енергетичної інфраструктури

Понеділок 25 березня 2024 01:15
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Удар "Шахедів" по Одесі: зафіксовані пошкодження енергетичної інфраструктури Фото: ворог пошкодив енергетичну інфраструктуру в Одесі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вчора ввечері, 24 березня, вдарили дронами-камікадзе по Одесі та області. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог черговий раз атакував Одеську область ударними безпілотниками. Є пошкодження енергетичної інфраструктури, в частині Одеси немає електропостачання", - заявив голова Одеської ОВА.

За його словами, усі екстрені служби працюють на місцях ударів.

Удари росіян по Одесі та області

Російські війська відновили масовані атаки за допомогою дронів-камікадзе та ракет по Одесі та області. Так, у ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну, випустили понад 150 дронів та ракет. Сили ППО збили 55 "Шахедів" та 37 ракет. Під ударом ворога була енергетика.

Зазначається, що в Одесі рятувальники задіяли для ліквідації пожежі, яка виникла внаслідок удару РФ 22 березня, спеціальної роботи - Magurus Wolf R1.

Крім того, вчора, 24 березня, в Одесі після російського обстрілу знову ввели графіки аварійних відключень електроенергії. За словами представників ДТЕК, через збільшення електроспоживання у вечірній піковий годинник за розпорядженням НЕК Укренерго в Одесі застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

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