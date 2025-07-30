"Це точно посилить". Зеленський погодив принципи угод із США щодо зброї

"Погодив також сьогодні основні принципи угод наших з Америкою щодо зброї. Масштабні угоди, я говорив про них із президентом Трампом, і я дуже-дуже розраховую, що ми зможемо все це виконати", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що "це точно посилить обидві наші країни, а отже - наших союзників".