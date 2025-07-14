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США і НАТО домовилися передавати зброю Україні за рахунок країн Європи, - Трамп

Вашингтон, Понеділок 14 липня 2025 18:50
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США і НАТО домовилися передавати зброю Україні за рахунок країн Європи, - Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США і НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн.

Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

"Сьогодні ми уклали угоду. Марк (Рютте - ред.) пізніше розповість про це, але ми уклали угоду, за якою ми будемо надсилати їм зброю, і вони будуть за неї платити. Сполучені Штати не будуть вносити жодних платежів. Ми нічого не купуємо, але ми будемо виробляти це, і вони будуть платити за це", - зазначив Трамп.

Американський лідер уточнив, що у країн Європи багато грошей. І вони хочуть допомогти Україні. До цього питання у них "дуже серйозне ставлення".

"Ми виробляємо найкращу зброю, і ми відправлятимемо найкращу зброю НАТО, а в деяких випадках, можливо, за пропозицією Марка - якщо йтиметься про Німеччину - вони спочатку відправлять ракети, а потім їх замінять, і НАТО потурбується про це", - розповів президент.

За його словами, постачання зброї координуватиметься Північноатлантичним альянсом у тісній взаємодії з послом США при НАТО Меттью Вітакером.

Анонс поставок Patriot

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп анонсував постачання систем ППО Patriot в Україну.

Він запевняв, що країни Європи відшкодують США вартість батарей Patriot, які отримають українські захисники.

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