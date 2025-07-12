Багаторівнева домовленість: Зеленський запевнив, що Україна отримає додаткові Patriot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ отримає додаткові системи протиповітряної оборони Patriot. Для цього буде використано "багаторівневу домовленість" між Україною та партнерами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення президента 12 липня.
"Ми робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет. Наближаємо домовленість, і це буде багаторівнева домовленість, щодо нових систем "Петріот" і ракет до них", - пообіцяв президент.
Також Зеленський додав, що Україна активно розвиває власне виробництво засобів ППО. В першу чергу мова йде про дрони-перехоплювачі. А російські окупанти можуть чекати нові удари дронів по своїх містах.
"Будемо продовжувати наші активні дронові операції на російській території у відповідь на їхні удари. І як завжди, будемо діяти асиметрично - і це ефективно", - резюмував президент.
Системи Patriot для України
Президент США Дональд Трамп 9 липня підтвердив, що Україна просила Вашингтон передати системи Patriot. Жодних обіцянок Трамп давати не став, хоча ЗМІ повідомляли, що США можуть надати Україні ще одну додаткову систему Patriot.
Зеленський після саміту в Римі повідомив, що Німеччина готова оплатити дві американські системи Patriot для України, Норвегія - ще одну. А в МЗС України підтвердили, що переговори ведуться не тільки щодо американських систем ППО, але й щодо іншого спектра засобів перехоплення російських дронів та ракет.
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