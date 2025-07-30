"Это точно усилит". Зеленский согласовал принципы сделок с США по оружию

"Согласовал также сегодня основные принципы соглашений наших с Америкой по оружию. Масштабные соглашения, я говорил о них с президентом Трампом, и я очень-очень рассчитываю, что мы сможем все это выполнить", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "это точно усилит обе наши страны, а значит - наших союзников".