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"Это точно усилит". Зеленский согласовал принципы сделок с США по оружию

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал основные принципы соглашений с Соединенными Штатами Америки по поставкам оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Согласовал также сегодня основные принципы соглашений наших с Америкой по оружию. Масштабные соглашения, я говорил о них с президентом Трампом, и я очень-очень рассчитываю, что мы сможем все это выполнить", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "это точно усилит обе наши страны, а значит - наших союзников".

 

Соглашения по оружию между Украиной и США

Напомним, 18 июля премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Украина и США планируют подписать "дрон дил" (drone-deal) по производству и продаже беспилотников.

Этот вопрос обсуждали президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время недавнего телефонного разговора.

В частности, американский лидер выразил заинтересованность украинскими дронами и заявил, что его страна не против их закупать. В ответ Зеленский попросил США помочь укрепить "воздушный щит" над Украиной.

По словам спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, Украина готовится к соглашению, по которому будет продавать США дроны собственной разработки, а взамен покупать новейшее американское оружие.

Добавим, что США и НАТО подписали соглашение о поставках американского оружия в Украину. За американское вооружение будут платить страны Европы.

В частности, Украина получит новую партию систем противовоздушной обороны Patriot.

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